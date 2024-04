Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: ferito un uomo di 86 anni

Se l'è cavata con qualche lieve ferita un uomo di 86 anni rimasto coinvolto, questo pomeriggio, in un incidente stradale a Palermo, in viale Regione Siciliana. Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale l'uomo, al volante di una Mercedes, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza dello svincolo dell'ospedale Cervello, in direzione Catania. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha soccorso l'anziano, che se l'è cavata con qualche ferita, e ha rifiutato anche il trasporto in ospedale. Il traffico è stato rallentato, con disagi alla circolazione.

Altro incidente stradale questa mattina, in via Giuseppe La Masa. Sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto, ad avere la peggio l'uomo che viaggiava sul mezzo a due ruote. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 25 e ha provocato forti rallentamenti al traffico, già intenso nelle prime ore della mattina di oggi, 18 aprile. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del Policlinico: non è in pericolo di vita.