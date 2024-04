Palermo, edicola di Santa Rosalia vandalizzata: i residenti di via Coltellieri la ripuliscono

Edicola votiva di Santa Rosalia del 1837 vandalizzata alla Vucciria. Già abbandonata all’incuria del tempo, qualcuno aveva pensato di circondare l’immagine della Santuzza di graffiti e disegni. Ci hanno pensato i residenti di via Coltellieri, nel cuore del centro storico di Palermo, a ripulirla dalle scritte di vernice e a ridare la luce alla cappella, grazie anche al sostegno del vicino bar Lucchese di piazza San Domenico.

«Nell'anno del 400° festino di Santa Rosalia la cappella era in uno stato di totale abbandono - racconta il vice presidente della Prima Circoscrizione, Antonio Nicolao - a sollevare la richiesta di aiuto è stato padre Giuseppe Di Giovanni della parrocchia La Pietà alla Kalsa».

Un'operazione fatta in fretta e furia e domani (19 aprile) prenderà il via il progetto “Visita le 7 chiese”: nel percorso ci sarà proprio via Coltellieri. «Non si poteva lasciare in questo stato - prosegue Nicolao - si tratta di una cappella votiva di quasi 200 anni».