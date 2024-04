Furto da Radici, piccolo museo della natura a Palermo: bloccato un uomo di 35 anni

Ha forzato la porta sul retro, poi si è introdotto nel locale e l'ha messo a soqquadro, mettendo a segno un furto. È stato ripreso dalle telecamere un uomo che ha rubato soldi e alcuni tablet all'interno dell'attività commerciale Radici, piccolo museo della natura, che si trova in via Gagini, nel centro storico di Palermo.

Una delle titolari ha notato tutto e ha immediatamente chiamato la polizia. Sul posto, dove un tempo si trovava la nota cartoleria De Magistris, sono arrivati gli agenti che hanno bloccato l'uomo. Si tratta di un trentacinquenne che è stato trovato in possesso della refurtiva e di vari attrezzi per lo scasso, tra cui un trapano e due tronchesi. L'uomo si era impossessato anche di alcuni prodotti alimentari.

Si tratta dell'ennesimo colpo in un'attività del centro storico della città, dove la scia di furt continua ad allungarsi. In azione, nelle scorse settimane, soprattutto gli spaccavetrine: tra i casi più recenti, il furto con spaccata messo a segno nel negozio di abbigliamento e calzature sportive Notorious Lab di via Roma, all'angolo con via Divisi. I malviventi, in questo caso, hanno ridotto in frantumi la vetrata e hanno fatto irruzione nel locale, scappando poi con i soldi dell'incasso, abiti e scarpe per centinaia di euro.