Spaccio droga e furto di energia elettrica, due arresti a Palermo

I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo hanno arrestato un palermitano, di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti» e «furto aggravato». In casa nel corso della perquisizione sono stati trovati 600 grammi di marijuana. Con l’intervento dei tecnici dell’Enel è stato accertato che l’impianto elettrico dell’abitazione era allacciato abusivamente alla rete pubblica.

I militari della Stazione di San Filippo Neri nel corso di un altro controllo hanno arrestato un palermitano, 19 anni, per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». I carabinieri, dopo averlo visto cedere la sostanza stupefacente a un acquirente nel corso della perquisizione hanno trovato addosso al giovane, 2 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi e la somma di 134 euro in contante.