Palermo, stop all'erogazione idrica in alcune zone per un guasto nella condotta: disagi limitati

Al via questa mattina l'intervento di manutenzione, da parte dei tecnici Amap, a seguito di una perdita d'acqua sulla grande condotta di alimentazione che corre lungo viale Regione Siciliana.

L'azienda municipalizzata ha previsto l’interruzione dell’erogazione nei seguenti distretti: sottorete 10 Calatafimi-Roccella, sottorete 11 Noce-Uditore, Bonagia-Falsomiele e nelle zone limitrofe. L’intervento è iniziato alle ore 8 e sarà ultimato entro le ore 18. I disagi per le zone interessate saranno davvero minimi, nessuna preoccupazione per l'ospedale così come per i grandi condomini che godono di cisterne.

Qualche problema potrebbe verificarsi per alcuni negozi, ma sempre molto limitato. L’erogazione dell'acqua sarà infatti ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti.

L'Amap fa presente che la ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma.