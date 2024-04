Palermo, rissa tra detenuti all'Ucciardone: a scatenarla alcuni ubriachi

«Diversi detenuti sono stati trovati ubriachi e hanno scatenato una rissa e spedizioni punitive contro altri reclusi». È quanto è successo nel carcere maresciallo Di Bona ex Ucciardone a Palermo, secondo la denuncia del segretario regionale del Coordinamento nazionale polizia penitenziaria Maurizio Mezzatesta.

«Ci sono stati in questi ultimi giorni detenuti trovati ubriachi, che oltre ad aggredire altri carcerati si sono avventati contro il personale di polizia di servizio intervenuto nel ristabilire l’ordine e la sicurezza - aggiunge Mezzatesta -. L’ultima rissa è avvenuta tra due detenuti alla Terza Sezione. Solo per fortuna nessun agente intervenuto è stato ferito». In meno di una settimana nel carcere ex Ucciardone si sono verificate almeno due aggressioni. «Due detenuti evidentemente in stato di ebrezza, per futili richieste, si sono scagliati contro il personale colpendoli con pugni e schiaffi, nell’occasione un agente ha riportato delle contusioni guaribili in 3 giorni - continua il segretario regionale sono ben 4 gli agenti contusi, in pochi giorni, in due eventi distinti che sono stati costretti a ricorrere alle cure in ospedale. La prognosi per i feriti varia dai 3 ai 15 giorni». Il sindacato ha chiesto alla direzione dell’istituto, il divieto di acquisto da parte dei detenuti, di bevande alcoliche.