Palermo, disagi al traffico alla Cala e in via Crispi per cantieri e scavi

Mattinata con forti disagi per il traffico alla Cala e in via Crispi, in direzione via Montepellegrino, per dei lavori di scavo e dei cantieri che stanno interessando tutta la zona. Gli interventi dei tecnici del comune stanno avvenendo all'altezza di piazza Fonderia, mentre altro operai sono a lavoro in via Crispi.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con forti rallentamenti in una zona già a forte densità di auto e mezzi, soprattuto nelle prime ore della mattinata. A suggerire prudenza e a avvisare la cittadinanza dei possibili disagi la polizia municipale, che sta pattugliando la zona per evitare code e file peggiori.