Cane trovato impiccato a Carini, aperta un'indagine

Un cane meticcio di grossa taglia è stato trovato impiccato con un cappio ad un albero in un fondo di proprietà privata, in via Monti Sibillini a Carini. A trovarsi davanti alla scena raccapricciante sono stati gli agenti della polizia municipale, giunti sul posto, a seguito di una segnalazione.

Il comandante Marco Venuti ha disposto i rilievi e gli accertamenti del caso e richiesto l’intervento del personale veterinario dell’Asp. Nell’area dove è stato trovato impiccato l’animale, inoltre, sono in corso le ricerche di eventuali sistemi di videosorveglianza. Si cercano anche testimoni. «Chi ha agito in questo modo - commenta l’assessore al Benessere animale Vito Bortiglio - è un criminale, oltre che una persona crudele e va punito, così come previsto dalla legge. Invitiamo tutti a collaborare per trovare i responsabili».