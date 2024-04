Palermo, allarme incendio a Riscossione Sicilia: scatta l'allerta ma è un falso pericolo

Allarme anticendio, intorno alle due di notte, nei locali di Riscossione Sicilia, in via Enrico Albanese, a Palermo. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco e polizia ma per fortuna era solo un falso allarme causato, probabilmente, dal malfunzionamento del sistema.

«Attenzione, è scattato l’allarme antincendio. Si prega di evacuare l’edificio» questo il messaggio registrato che nel cuore della notte ha svegliato il quartiere di Borgo Vecchio. L’allarme arrivava proprio dagli uffici tributi di Riscossione Sicilia, l'ente che si occupa della gestione di alcune cartelle esattoriali per conto degli uffici regionali.

Soltanto una notte insonne dunque per i residenti del quartiere: i mezzi di soccorso hanno occupato buona parte della sede stradale di via Giovanni Ventura, rimasta chiusa al traffico per alcune decine di minuti. Tanti i residenti che sono stati svegliati dal frastuono della voce registrata che avvisava dell’allarme antincendio. Un rimbombo udibile anche a diverse decine di metri di distanza. Qualcuno si è perfino posizionato sul proprio balcone per cercare di capire cosa fosse successo.