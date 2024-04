La turista stuprata nel B&B a Palermo: dall'arrivo in ospedale al giro in scooter

Era il suo primo giorno a Palermo. Volata nel capoluogo siciliano dal Canada per incontrare il fidanzato, ricoverato in ospedale dopo un incidente, la sua vacanza si è trasformata in un incubo. La storia risale a novembre scorso, quando una turista di 36 anni, secondo l'accusa, è stata stuprata da due uomini conosciuti poche ore prima. Grazie al suo racconto e alle indagini dei carabinieri i presunti stupratori, due cugini di 42 e 44 anni, Agostino e Giuseppe Romano, oggi sono stati arrestati. Ora sono in carcere, ai Pagliarelli, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. L'arrivo in ospedale La donna, appena arrivata in città, è andata al Policlinico per fare visita al suo compagno. Non parlando l’italiano e non conoscendo l’ospedale, ha chiesto aiuto a un gruppo di inservienti e infermieri. Uno in particolare, Agostino Romano, si è mostrato particolarmente gentile e ha dato indicazioni alla turista sul percorso da fare per raggiungere il reparto e poi sulla strada per il B&B in cui la donna alloggiava.

La cena al B&B Una gentilezza che ha colpito la canadese, che ha scambiato i contatti Instagram con l’inserviente. Dopo la visita al compagno, la turista ha accettato l’invito dell’uomo appena conosciuto di passare insieme la serata, fidandosi della sua disponibilità e gentilezza. Dopo avere ordinato del pollo e avere mangiato nella stanza del B&B in cui la ragazza alloggiava, i due sono saliti in moto e hanno raggiunto un cugino dell’uomo, Giuseppe Romano, con il quale hanno fatto qualche giro in scooter. Poi sono rientrati tutti nella struttura ricettiva. «Ero felice e mi stavo divertendo, quindi non mi sono resa conto del tempo che passava. Lui era gentilissimo», ha raccontato poi ai carabinieri la turista. La violenza e le indagini A un certo punto un bacio e l’approccio che la donna ha tentato di respingere. «Non ricordo nulla da quel momento in poi», ha proseguito. La vittima, che aveva i dati del profilo social dell’uomo, ha indicato chi fosse agli investigatori. Al complice i carabinieri sono arrivati mettendo sotto controllo il cellulare dell’inserviente e grazie alle analisi dei tabulati telefonici che hanno accertato la presenza dei due nel B&B la sera della violenza.