Movida a Palermo, controlli dall'Olivella alla Vucciria: multe e sequestri a locali

Multe e sequestri nelle zone della movida a Palermo. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale dell’Asp hanno eseguito controlli in via Roma, via Maqueda, via Bara all’Olivella e alla Vucciria, nelle vie Argenteria, dei Coltellieri e dei Pannieri.

In un locale in piazza dell’Olivella sono state riscontrate modifiche strutturali non comunicate all’autorità e sono state elevate multe per 1.000 euro. Un altro locale, in via Roma, è stato multato con altre mille euro per carenze strutturali e violazione del regolamento comunale che vieta la vendita da asporto di bevande in vetro oltre le 22.

Altri tre locali sono stati multati alla Vucciria. Complessivamente sono scattate sanzioni per 7 mila euro per il mancato rispetto delle norme sulla ristorazione, per carenze igienico sanitarie e per intrattenimento musicale senza autorizzazione. Due dei tre titolari sono stati denunciati. È scattato il sequestro dell’apparecchiatura musicale utilizzata.