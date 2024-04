Malore in casa, a Palermo piazza Don Bosco chiusa per un'ora: traffico bloccato

Intervento dei vigili del fuoco in un condominio di Palermo, all'angolo tra piazza Don Bosco e via del Bersagliere, a pochi passi da via Libertà. La strada è stata chiusa per soccorrere una persona che aveva avuto un malore all'interno di un appartamento, la porta d'ingresso era chiusa e i vigili del fuoco sono stati costretti ad entrare da una delle finestre che sia affacciano sulla via.

Il traffico della zona è stato completamente bloccato, ad aggravare la situazione il fatto che anche il Parco della Favorita fosse contemporaneamente chiuso alla circolazione delle auto per il Vivicittà.

Lunghe code e clacson impazziti, per circa un’ora, tra le 10 e le 11, hanno accompagnato il lavoro dei vigili del fuoco.