Palermo, quattro auto in fiamme all'Albergheria: gli investigatori seguono la pista dell'incendio doloso

Quattro auto in fiamme la scorsa notte a Palermo. Il rogo è divampato all’alba tra via Mongitore e via Gian Luca Barbier. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che si propagassero ad altre auto parcheggiate. Secondo i primi rilievi, le fiamme sarebbero dolose. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i proprietari delle vetture. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.