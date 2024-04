Palermo, 544 sanzioni in una settimana per abbandono di rifiuti: residui ferrosi pericolosi venivano smaltiti in un'area demaniale

Sono state elevate 544 sanzioni per abbandono di rifiuti a Palermo negli ultimi sette giorni. È questo il bilancio delle attività di controllo della polizia municipale guidata dal generale Angelo Colucciello. Ci sono stati anche due sequestri di rilievo penale. In sette casi sono stati sanzionati cittadini che non hanno rispettato le norme sulla raccolta differenziata.

La gran parte delle sanzioni sono state elevate tramite videosorveglianza. Il nucleo Nopa, che si occupa della protezione ambientale, ha sequestrato un’attività abusiva di raccolta e gestione di rifiuti ferrosi e di apparecchiature elettroniche, pericolosi e non, all’interno di un capannone abusivo in un’area di circa 700 metri quadrati in via Guadagna, nei pressi del fiume Oreto. Gli agenti hanno identificato nove persone sorprese a lavorare all’interno della struttura senza alcun contratto e senza nessun rispetto delle più elementari norme in materia di sicurezza. L’attività, fonte di grave inquinamento del suolo, era svolta su un’area di proprietà del Demanio dello Stato.