Il bambino investito da un monopattino, parla la mamma: «Un'odissea ottenere le cure negli ospedali»

Il senso di sicurezza di un’area pedonale svanito in pochi secondi e il vortice della malasanità che ha gettato nello sconforto la famiglia. Lucrezia Notarbartolo, mamma del bambino di 4 anni investito la scorsa domenica da un monopattino in piazza Sant’Anna guidato da una coppia di ragazzi poi fuggita sfruttando la confusione e la preoccupazione, sfoga la rabbia verso gli ospedali del capoluogo e racconta il viaggio infernale che la famiglia ha dovuto affrontare per riuscire ad ottenere una semplice ingessatura ad una gamba per una frattura scomposta.

«La domenica un bambino non può fratturarsi una gamba - dice - perché all’Ospedale dei bambini l’ortopedico non è previsto. E quindi una serie infinita di giri in ambulanza e ritorni a casa in macchina che probabilmente hanno peggiorato la situazione del bambino». Come già raccontato dal Giornale di Sicilia, al Di Cristina è stata effettuata la radiografia. Poi il viaggio, sempre a bordo dell’ambulanza, fino all’opedale di Villa Sofia, dove finalmente è stata possibile la consulenza del medico. Ma per raggiungere il reparto è stata necessaria una gara di solidarietà tra gli operatori della struttura. «Dovevamo salire al quinto piano ma l’ascensore era rotto - racconta la madre del piccolo - soltanto grazie ad una staffetta di badge, siamo riusciti ad utilizzare gli ascensori di servizio e salire». Poi il ritorno al Di Cristina per firmare le dimissioni ma senza ingessatura. «Per ottenerla ci siamo recati il giorno dopo, il lunedì, all’ospedale Cervello: il terzo in meno di ventiquattro ore. Io vorrei che la situazione degli ospedali palermitani sia attenzionata: sono disastrati, i medici sotto organico ed è svilente per chi esercita la professione e per gli utenti».