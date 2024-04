Palermo, montagne di rifiuti trasformate in falò

Da dieci giorni a questa parte, la scena in molti quartieri di Palermo è sempre la stessa: cassonetti straripanti di rifiuti e montagne di sacchetti ai piedi dei contenitori e sui marciapiedi. A questi si aggiungono i fuochi appiccati dai residenti per liberarsi dall’immondizia, senza pensare ai danni alla salute e all’ambiente. Alcuni dicono di non volere più aspettare la Rap e le cataste di rifiuti diventano veri e propri falò.

Ieri notte (9 aprile) i vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte per spegnere i roghi appiccati in tante vie dello Zen 2, ma anche in corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e via Cortigiani, nel quartiere Zisa. Dopo le feste pasquali rimane l’amaro. Nonostante i doppi turni e lo straordinario, Rap ancora non ce la fa a ripulire l’intera città. Via Ammiraglio Nicastro, dietro la caserma Cascino, è diventata un tappeto di immondizia. I cassonetti stracolmi non riescono più a contenere altri rifiuti e la strada è diventata una discarica a cielo aperto, con l’indignazione di chi vi abita. Borgo Nuovo è inghiottita dai rifiuti e i cattivi odori costringono le famiglie a tenere chiuse le finestre di casa, nonostante le alte temperature. Le vie Comiso, Pantalica, Erice, Modica, largo Ippona sono invasi dall’immondizia.