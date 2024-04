Palermo, Rap al lavoro per ripulire le strade dalle cataste d'immondizia. Ma i roghi continuano

La Rap, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, prosegue a Palermo la pulizia delle discariche che si sono formate attorno ai cassonetti dopo le festività pasquali. Ma nel frattempo continuano i roghi. Anche la scorsa notte diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi appiccati alle cataste di immondizia. Le fiamme sono state spente in diverse vie del quartiere Zen 2, in corso dei Mille, in piazza Achille Grandi, allo Sperone, e in via Cortigiani, nel quartiere Zisa.

Proprio ieri la Rao aveva comunicato gli interventi effettuati e quelli in corso o in programma. Le squadre hanno lavorato alla Marinella, in particolare in via Carlo Collodi, via Giovanni Papini, via Caduti sul Lavoro e via Jack London. Bonifiche anche in altri quartieri, dalla noce a San Lorenzo fino alle vie Messina Marine e Don Orione. Due squadre ieri sono andate a ripulire anche l’Albergheria. Un intervento anche in via Tiro a Segno. Una squadra inviata anche a Bonagia per definirlo ed un'altra allo Zen 2 , nelle vie Rocky Marciano, Pensabene, Fausto Coppi, Primo Carnera e Senocrate di Agrigento.