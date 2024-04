Palermo, gli affari legati alla cocaina e la gestione affidata a Di Fede

Il punto di riferimento della cocaina per il mandamento di Brancaccio, a Palermo, era diventato Maurizio Di Fede, detto Ciuffetto, recentemente condannato a 17 anni e 4 mesi nel processo nato dalle operazioni Stirpe 1 e Stirpe 2 su mafia, estorsioni e traffico di droga. La sua scalata gli aveva permesso di raggiungere i più alti gradini della scala gerarchica, diventando una figura di primo piano, ma nei suoi confronti c’erano state alcune lamentele tanto che il boss Giuseppe Guttadauro e suo figlio Mario, attualmente in carcere, erano pronto a «vattiarlo», cioè a rimproverarlo. A svelare il retroscena al procuratore aggiunto Marzia Sabella e al sostituto Francesca Mazzocco della Direzione distrettuale antimafia, è stato il nuovo pentito Rosario Montalbano nel corso dell’interrogatorio in cui ha parlato degli intrecci del clan tra le richieste di pizzo ai commercianti e i guadagni legati agli stupefacenti.

Un business a cui avrebbe partecipato anche «u dutturi», così come è soprannominato Guttadauro perché faceva il medico all’ospedale Civico: due anni fa venne intercettato mentre dava lezioni di mafia al figlio, per la Procura era la prova che, scarcerato nel 2012 e trasferitosi a Roma, non aveva mai reciso i suoi legami con Cosa nostra. «In quel momento Guttadauro aveva un ruolo?», è stata la domanda degli inquirenti a cui il collaboratore di giustizia ha risposto in maniera affermativa aprendo un altro possibile filone investigativo: «Si, certo che aveva un ruolo – aveva confermato Montalbano -. Ma lui sempre lo ha avuto un ruolo. Io quando fu che ho fatto parte di questa cosa, a me Giuseppe Di Fatta mi ha detto: lo sapi puru u dutturi... perciò se non ha un ruolo, che senso ha andare a dire: u sapi puru u dutturi. Perché lo deve andare a sapere?».