Palermo: la Rap al lavoro per le bonifiche, ma l’immondizia resiste

Il lavoro della Rap a Palermo prosegue faticosamente e le discariche che ingombrano gli angoli della città ancora resistono. Le feste pasquali hanno gettato nuovamente la città tra l’immondizia, così l’Albergheria, quartiere già noto per i suoi cattivi rapporti con lo smaltimento rifiuti, continua ad annaspare fra i rifiuti per strada e la puzza nell’aria.

I cumuli, come spesso accade in questi frangenti, affollano i cassonetti sommergendoli e rimanendo in attesa che qualche operatore dell’azienda di piazzetta Cairoli passi da quelle zone. Rifiuti ordinari e ingombranti ancora alla Zisa, dove in via Emilio Greco, una traversa della via Eugenio l’Emiro, un muro di rifiuti sovrasta le stazioni di raccolta e un’aiuola alle loro spalle. Unica postazione a non essere stata ancora servita, e per questo ancor più ad alto impatto, ospita ormai circa una settimana di scarti e immondizia del quartiere e di chi, con il favore della notte, va a scaricare di tutto e di più. Le scene non migliorano se ci si sposta in via Pindemonte, nella zona di corso Calatafimi, dove prosegue, inesorabile, la resistenza delle discariche. La fotografia è sempre la stessa: i cassonetti sono circondati da sacchetti e rifiuti vari, che campeggiano li dalle ultime festività. Gli operatori, dimezzati al 50% durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, non sono riusciti a servire tutti gli itinerari cittadini e adesso l’accumulo è difficile da smaltire.