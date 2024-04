Sequestrato a Palermo il Dragon club: irregolarità amministrative

Sequestrato a Palermo il Dragon club al civico 86 di via Principe di Belmonte per irregolarità amministrative e violazioni in materia di sicurezza.

La scorsa notte gli agenti della polizia municipale e di Stato sono intervenuti nel locale nell’area pedonale fra via Wagner e via Ruggero Settimo, dopo decine di esposti dei residenti che lamentavano schiamazzi e musica fino a notte fonda.

Diverse le segnalazione da parte dei residenti per le risse fra ragazzi fuori dal locale, ha scatenato la protesta di chi vive nell’area pedonale nel cuore della città. Questa notte nell’ambito del servizio «Alto impatto» è arrivato il controllo della task force voluta dal prefetto Massimo Mariani contro la malamovida. Diverse le sanzioni al legale rappresentante della società.