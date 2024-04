Palermo, ancora malamovida: sequestrato un locale in via Principe di Belmonte

Ancora malamovida a Palermo. La polizia e la polizia municipale in via Principe di Belmonte hanno effettuato un accesso ispettivo nel locale Dragon Vip Club dove sono state riscontrate gravi e plurime irregolarità: assenza di relazione fonometrica, installazione di tenda solare priva di autorizzazione e carenze strutturali. Le più gravi contestazioni, di natura penale, riguardano l'organizzazione di trattenimenti di pubblico spettacolo senza la prescritta licenza dell’Autorità, l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, l’omissione della richiesta del certificato di prevenzione incendi e l’apertura in luogo pubblico di spettacoli e trattenimenti danzanti senza la licenza. Il locale è stato sequestrato, comprese le attrezzature musicali.