Palermo, incidente mortale in via Alcide De Gasperi: anziana travolta e uccisa da una moto

Tragico incidente stradale in via Alcide de Gasperi a Palermo. Una donna è stata travolta e uccisa da una motocicletta. È successo sulla carreggiata laterale, nel tratto compreso tra via Ausoni e viale Strasburgo.

La vittima, una pensionata di 82 anni, stava attraversando nei pressi del civico 185 quando è stata investita, non si trovava sulle strisce. L'impatto si è rivelato violentissimo. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'anziana, ma non c'è stato nulla da fare e non è rimasto che accertare il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.