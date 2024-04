Capaci, sabato i funerali dell'operaio morto in Romania

I funerali dell'operaio siciliano morto in Romania, Giuseppe Vincenzo Giannone, si svolgeranno domani, 6 aprile, alle ore 15, presso la Chiesa Madonna Santissima Addolorata, in Piazza Matrice, a Capaci.

L'uomo era deceduto a Bucarest dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori. La salma di Giannone, dopo l’esame autoptico, è tornata a Capaci per l’ultimo saluto. Giannone era dipendente di una ditta edile e tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. Dopo l’incidente sono arrivati i soccorritori, ma per Giannone non c’è stato niente da fare: la caduta ha infatti provocato ferite che non gli hanno lasciato scampo.

La notizia ha profondamente colpito tutta la comunità di Capaci, dove in tantissimi conoscevano l'operaio. Giannone non aveva mai perso i contatti con amici e conoscenti e sarà organizzato un momento di raccoglimento in suo ricordo.

A fine febbraio, in un altro incidente sul lavoro, un operaio siciliano ha perso la vita in Emilia Romagna. Gaetano Domenico Mastroieni, di Sant’Alessio Siculo, ma residente da tempo a Forlimpopoli, è morto mentre si trovava nel piazzale dell’area logistica della società Amadori a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Aveva 65 anni.