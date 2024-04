Pochissima acqua negli invasi, a Palermo è emergenza idrica: l'Amap taglia l'erogazione in quasi tutta la città

«Le riserve disponibili per la distribuzione idrica nelle reti dei 47 Comuni affidati in gestione ad Amap - dicono dall'azienda -, che avevano raggiunto già dall’inizio dell’anno corrente livelli di allerta, non hanno subito miglioramenti per effetto delle modeste precipitazioni che si sono verificate tra fine febbraio e inizi di marzo».

Un piano di emergenza per arrivare al prossimo inverno. Da venerdì 5 aprile molti quartieri di Palermo subiranno una riduzione dell'erogazione idrica. Il volume degli invasi è diminuito negli ultimi mesi del 50% per questo l'Amap ha deciso un vcalo della pressione in rete.

Il piano di razionamento avrà inevitabili conseguenze sulla distribuzione idrica nelle reti: «Una misura - spiegano da via Volturno -necessaria per far in modo che i volumi sin ora immagazzinati possano consentire l’alimentazione delle reti fino alla prossima stagione invernale».

Per quanto riguarda Palermo, per cui erano già state individuate delle zone in cui sono state operate delle lievi riduzioni di pressione già da metà di gennaio, verranno attuate, a partire da venerdì, ulteriori e più consistenti riduzioni con conseguenti diminuzioni delle pressioni. «Misure - avvertono dall'Amap - che potranno comportare, in alcuni punti dei distretti interessati, anche l’assenza di erogazione durante gli orari di massimo consumo».

I quartieri interessati dalla riduzione

Nella zona Nord-Occidentale di Palermo: Strasburgo, San Lorenzo-Resuttana, Lazio-Piazza Leoni, San Filippo Neri (Zen), Pallavicino, Villaggio Ruffini, Arenella, Vergine Maria, Mondello, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Sferracavallo, Cardillo.

Centro: Libertà, Borgo Nuovo, Passo di Rigano, Perpignano alto, Cep, Borgo Molara, Calatafimi.