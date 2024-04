Palermo, nuova regolazione del semaforo di via Libertà: più tempo ai pedoni per attraversare

Da domani cambierà in via sperimentale il funzionamento dell’impianto semaforico che regola l’incrocio fra via Libertà, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo per consentire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni. L’impianto, infatti, verrà trasformato da due a tre fasi, con l’aggiunta di una nuova fase di rosso per tutti i veicoli provenienti dalle tre direzioni (Libertà-Ruggero Settimo-Castelnuovo) in cui sarà consentito solo l’attraversamento pedonale. Il semaforo sarà il primo in città a funzionare con tre tempi, uno dei quali dedicato esclusivamente ai pedoni. Lo dice il comune di Palermo.

La modifica verrà effettuata domani mattina dagli operatori di Amg Energia, sulla base di un’ordinanza del servizio Mobilità urbana del Comune: si tratta di una sperimentazione che alla regolazione della circolazione coniuga l’attenzione ai pedoni, il cui flusso è aumentato per la presenza delle aree di via Ruggero Settimo e di piazza Castelnuovo chiuse al transito, e alla loro sicurezza.