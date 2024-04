Trovato con un chilo e duecento grammi di hashish, arrestato giovane a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato un ventenne palermitano, B. G., e ha sequestrato un chilo e 200 grammi di hashish e quasi 3,500 euro in contanti. Gli agenti hanno bloccato il giovane, che ha precedenti per spaccio, in via Papireto.

Nel corso del controllo in auto sono stati trovati 45 involucri di droga. In casa sono stati trovati altri 900 grammi di hashish Anche qui è stata trovata una grossa somma di denaro e 9 panetti di hashish. Indagini sono in corso per risalire a destinatari e fornitori dello stupefacente. L’arresto è stato convalidato dal gip.