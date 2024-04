Sequestrata una discarica di rifiuti a Termini Imerese, denunciato un uomo

Nuovo sequestro della guardia costiera, con i militari di Termini Imerese che con l’ausilio dei tecnici dell’Arpa Sicilia sono intervenuti e posti i sigilli in un’area di 80 metri quadrati nella sede operativa di una società che opera nel settore del trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi accertando numerose inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ambientali rilasciate dagli organi competenti.

L’area occupata è stata sequestrata insieme ai rifiuti presenti, classificati come non pericolosi, composti da scarti metallici e big bags contenenti cinghie in materiale plastico, filtri e materiale assorbente. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.