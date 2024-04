Paura a Sferracavallo: una mansarda va in fiamme, evacuata una palazzina

Paura a Sferracavallo per un incendio divampato in un appartamento. Il rogo si è verificato al quarto piano di una palazzina di via Tabò, a pochi metri dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Le fiamme sarebbero partite da una mansarda: il tetto di legno è andato a fuoco e il rogo si è propagato nel giro di pochi minuti agli altri ambienti dell'abitazione.

Quando dalla borgata marinara è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e le forze dell'ordine. Chi abita nell'appartamento è riuscito ad allontanarsi in tempo ed è stato anche necessario evacuare l'intera palazzina, in modo da permettere ai soccorritori di spegnere le fiamme in sicurezza.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico delle auto e al transito dei pedoni, l'intervento di spegnimento è durato più di due ore. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo, mentre i residenti potranno fare rientro nell'immobile soltanto quando ne sarà accertata l'agibilità: i danni provocati dalle fiamme sono infatti ingenti.