La strage di Altavilla, il difensore di Barreca insiste: va riportato in carcere a Palermo

Giovanni Barreca non ha ancora parlato con il suo avvocato, Giancarlo Barracato (nella foto), dopo il trasferimento nel carcere di Enna. Come aveva anticipato il Giornale di Sicilia domenica, la direzione della casa circondariale di Pagliarelli aveva deciso di mandarlo venerdì scorso, in tutta fretta, in un altro istituto di pena per motivi di sicurezza perché era stato minacciato da alcuni detenuti, nonostante fosse in isolamento.

Pur avendone avuto la possibilità, l’imbianchino - accusato di avere ucciso la famiglia con la complicità della figlia diciassettenne, di Sabrina Fina e Massimo Carandente, nella strage avvenuta nella villetta di Altavilla Milicia - non ha ancora telefonato al suo difensore: l’ultimo contatto risale a poco prima che gli agenti della polizia penitenziaria lo prelevassero nella sua cella per accompagnarlo nella nuova struttura.

Probabilmente l’indagato e il legale potrebbero avere un colloquio oggi in videochiamata ma l’avvocato Barracato ha presentato un’istanza per chiedere che il trasferimento venga revocato. La distanza dal capoluogo metterebbe in difficoltà il pool di consulenti che a breve dovrebbero incontrare nuovamente Barreca per predisporre la perizia di parte. Inoltre a Enna non ci sarebbero gli stessi supporti psicologici presenti nel carcere palermitano e sui quali la difesa faceva affidamento per tentare di far uscire l’uomo dal delirio mistico in cui era precipitato dopo i delitti.