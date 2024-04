La ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo trasferita in una località segreta, la Procura avvia un'inchiesta

«Dopo la nuova aggressione nei suoi confronti, la mia assistita è stata portata in una località segreta per tenerla al riparo da ulteriori minacce». Lo ha detto l’avvocato Carla Garofalo, legale della ventenne vittima dello stupro di gruppo avvenuto nel luglio scorso a Palermo.

La giovane ieri sera è stata minacciata con un coltello e trascinata via, mentre era in compagnia del fidanzato in un bar del centro storico, da un altro ragazzo che aveva denunciato sempre per violenza sessuale, spalleggiato dalla madre, con l’obiettivo di convincerla a ritrattare le accuse. La vicenda è stata confermata dalla legale della ragazza, che tuttavia non ha potuto incontrare la sua assistita proprio perchè è stata immediatamente portata via da Palermo per motivi di sicurezza.

La giovane, subito dopo lo stupro di gruppo del luglio scorso al Foto Italico (nella foto il cantiere dove avvenne la violenza), era stata inizialmente trasferita in una comunità protetta, ma dopo qualche tempo aveva fatto rientro in città, ospite di una zia. Adesso la decisione della magistratura, che ha aperto un fascicolo per violenza privata nei confronti del ragazzo e della madre autori delle nuove minacce, di trasferire la ventenne in una località segreta