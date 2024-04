Incidente fra tre auto sulla statale 113: un ferito e traffico rallentato a Trabia

Incidente sulla strada statale 113, all'altezza di Trabia. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto: l'impatto si è rivelato molto violento e una persona è rimasta ferita. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato uno degli automobilisti al pronto soccorso.

Soltanto molta paura e lievi contusioni per gli altri. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, andata inevitabilmente in tilt.

La statale collega il capoluogo a decine di località in cui palermitani e non si stanno recando in queste ore per festeggiare la Pasquetta e la circolazione dei mezzi è molto intensa, per questo, in attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi della carreggiata, si sono registrati fortissimi rallentamenti, provocati anche dalla chiusura dello svincolo di Termini Imerese per alcuni interventi strutturali. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

Tra Bagheria e Trabia un altro incidente si è verificato ieri, domenica di Pasqua, ma in questo caso lungo l'autostrada A/19. Anche in questo caso si è registrato un ferito che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.