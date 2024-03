L'auto precipitò nel dirupo sulle Madonie, morirono padre e figlia: dopo otto anni una condanna e un'assoluzione in appello

Duplice omicidio colposo. Questa l’accusa per cui è stata confermata in appello la condanna a due anni di reclusione per il capocantoniere Antonio Arena. È stato assolto, invece, con la formula per non avere commesso il fatto, il cantoniere Sebastiano Botindari.

È stata la seconda sezione della Corte d’Appello di Palermo, giovedì scorso, a emettere la sentenza, che ribalta in parte la sentenza emessa del tribunale di Termini Imerese, che in primo grado aveva condannato il capocantoniere Antonio Arena e il cantoniere Sebastiano Botindari, accusati di duplice omicidio colposo per la morte di Maria Santa Colantoni, 60 anni, e di suo padre, Carmelo Colantoni, di 87, avvenuta il 16 ottobre 2016, a seguito di un incidente stradale sulla provinciale 52, nel territorio di San Mauro Castelverde. L’auto precipitò in un dirupo da un’altezza di circa venti metri. La difesa del capocantoniere, curata dall’avvocato Vincenzo Lo Re, ha dichiarato che attende di leggere le motivazioni della sentenza per valutare un possibile ricorso in Cassazione. «Il ricorso - ha detto - è plausibile e lo valuteremo con attenzione anche perché il mio assistito non aveva competenza sulla deficienze strutturali della strada in cui si è verificato il sinistro».