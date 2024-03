Indagato di Partinico sceglie di restare in Toscana: il tribunale gli consente di lasciare il carcere e dispone la detenzione in casa

Fuori dal carcere sì, ma solo se lontano da Partinico. L’imputato si trova in Toscana e ha lasciato la cella per andare ai domiciliari. La vicenda è quella che coinvolge Leonardo Pellitteri, 67 anni, di Partinico, che sceglie la terra toscana per continuare a scontare la sua misura cautelare. Se avesse insistito a indicare come domicilio la sua Partinico, sarebbe rimasto ancora in carcere. Il suo avvocato, Antonio Pecoraro, è riuscito ad ottenere i domiciliari dopo un ricorso al tribunale del Riesame, che questa volta ha acconsentito alla trasformazione della misura cautelare dal carcere ai domiciliari. Ma per l’appunto solo se lontano da Partinico.

Il motivo principale per il quale era stata sinora respinta l’istanza dei domiciliari era quella il rischio della reiterazione del reato. Tra 45 giorni saranno depositate le motivazioni, ma appare scontato che la scelta della destinazione per la detenzione domiciliare sia stata determinante.

Pellitteri figura tra gli 85 indagati dell'operazione «Gordio» che aveva fatto emergere intrecci tra mafia e narcotraffico tra Partinico, la Calabria e il Lazio. Specificatamente il sessantasettenne è stato condannato nel novembre scorso in abbreviato insieme ad altri 29 imputati in questo troncone processuale a 5 anni e 4 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Ad essere documentati a suo carico ben 73 episodi diversi di cessioni di dosi di droga. Il suo legale riuscì ad attenuare la pena richiesta dalla Procura ottenendo la caduta dell’aggravante dell’associazione mafiosa e le attenuanti generiche.