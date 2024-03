Palermo, aggredirono una pattuglia della polizia municipale: tre Daspo Willy

Il questore di Palermo ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy (divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento) nei confronti di un uomo di 31 ainne e due di 25 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di gravi condotte che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 25 novembre, in via dei Chiavettieri, una delle zone più calde della movida palermitana.

I tre si erano resi protagonisti di una violenta aggressione ai danni di una pattuglia della polizia municipale, fatta bersaglio di offese, minacce e violenze anche con bottiglie di vetro, riportando lesioni. Le indagini hanno consentito di ricostruire le varie fasi dell’aggressione e di identificare e segnalare i tre. I provvedimenti, emessi dopo gli accertamenti dealla Divisione anticrimine della questura, intendono prevenire disordini nei luoghi di maggiore ritrovo della movida palermitana. La misura di prevenzione interdittiva, della durata complessiva di due anni, impedisce a due degli indagati di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze dei locali di pubblico intrattenimento ovvero esercizi pubblici presenti nell’intero territorio della provincia di Palermo e, in particolare, nei locali pubblici interessati dalla movida e limitrofi al luogo dell’aggressione. Per entrambi, inoltre, è stato disposto, nella fascia oraria tra le 18 e le 5 del giorno successivo di ogni giorno della settimana compresi i festivi, il divieto di accedere e stazionare nei pressi dei locali e nelle immediate vicinanze dei locali pubblici elencati nel provvedimento. A carico del terzo indagato (il trentunenne), per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, è stata prevista analoga misura di prevenzione, per un periodo di tre anni, dalla data di cessazione della misura cautelare detentiva.