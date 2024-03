Nuovi lavori sull'A20, per due mesi altri restringimenti e chiusure di corsie: ecco in quale tratto

Ancora lavori sulle autostrade siciliane, questa volta sulla A20 e nuovi disagi per gli automobilisti. Per due mesi la Messina-Palermo sarà interessata da altre opere di manutenzione e inevitabilmente ci saranno restringimenti e chiusure di corsie. A comunicarlo è stato il Consorzio autostrade siciliane.

I lavori

Gli interventi verranno effettuati per consentire la prosecuzione dei lavori di ripristino delle barriere incidentate e di verifica per le altre esistenti, così come previsto dall'accordo quadro.

Le chiusure

Dalle ore 7 del 3 aprile alle ore 24 del 3 giugno, nella tratta compresa tra la barriera di Messina Sud e la barriera di Buonfornello (fino al km 183+600) dell’A/20 Messina-Palermo, avverrà la parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni.