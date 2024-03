Feste di Pasqua alla Favorita, il direttore della Riserva detta le regole: «Sì ai picnic no ai fuochi e i rifiuti vanno smaltiti in città»

Quotidianamente, le unità della riserva e l’associazione dei volontari Rangers monitorano costantemente «l’aspetto faunistico e floristico - dice Provinzano - anche con l’aiuto dell’Università, principalmente con il dipartimento di Scienze forestali e lo Stebicef (Scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche, ndr). Controlliamo in particolare i conigli e l’attecchimento delle nuove piante che sono arrivate a seguito dell’incendio per il rimboschimento».

«Insieme ai Rangers ci occupiamo del controllo del territorio - spiega il direttore - e in generale svolgiamo le attività di monitoraggio dell’area. Ciò in cui ci imbattiamo di più sono rifiuti e le tradizionali grigliate, che esulano da queste giornate di festa: già domenica scorsa le famiglie hanno preso d’assalto le pinete».

Sicuramente un modo efficace per tenere pulita la riserva e non affollare ulteriormente i cestini che «non vengono svuotati costantemente», aggiunge Giovanni Provinzano con una nota di disappunto.

La nuova flora avrebbe avuto bisogno di un maggiore quantitativo di precipitazioni, «anche nei giorni scorsi doveva piovere ma alla fine non è arrivato nulla - sottolinea Provinzano - speriamo che con l’umidità della notte si riesca comunque a far attecchire bene le piante. Noi ci aspettiamo una percentuale del 70-80%. Peraltro - prosegue - il gorgo Santa Rosalia (uno stagno) è asciutto perché le poche piogge non bastano a far saturare il terreno e far cumulare acqua e quindi non vi è stata la riproduzione del rospo smeraldino siciliano e del discoglosso dipinto che sono due anfibi della Sicilia».

Le due specie, fortunatamente, vivono fino a dieci anni, «dunque saltare un anno di riproduzione non è un problema, però ci accorgiamo come questi cambiamenti e questa siccità stia causando diversi problemi su tutti i fronti».