Tragedia in via Umberto Giordano a Palermo: incendio in casa, morta un'anziana

Un incendio è divampato in un appartamento in via Umberto Giordano a Palermo, dove abitava un'anziana che è stata trovata senza vita. La vittima è una donna di ottantasei anni, Maria Uliana, che viveva da sola. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale: sono riusciti ad accedere nell'abitazione ormai avvolta dalle fiamme e hanno trovato la donna per terra.

È quindi stato richiesto immediatamente l'intervento dei sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'anziana: aveva ustioni su gran parte del corpo. Sul luogo della tragedia anche le volanti della polizia e il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica.

L'incendio è stato domato, ma le fiamme hanno in aprte distrutto l'appartamento. La strada è nel frattempo stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza. Le indagini per accertare l'origine dell'incendio sono in corso.