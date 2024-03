La rapina al Todis di Palermo, scattano cinque arresti: incastrati dalle telecamere

La polizia ha arrestato a Palermo cinque persone, su ordine del Gip, accusati a vario titolo, di furto e rapina aggravata in concorso, estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi.

Il 4 febbraio dello scorso anno i cinque hanno compiuto una rapina nel supermercato Todis di via Roccazzo, nel capoluogo siciliano, portando via 2.870 euro.

Quattro sono entrati nel supermercato e un quinto faceva da palo alla guida di una Lancia Y con la targa coperta.

Grazie alle immagini dei sistemi di sorveglianza la Squadra mobile è risalita agli autori del colpo, indagati anche per furti di auto ed estorsione esercitata con tecnica del «cavallo di ritorno», cioè il pagamento di una somma da parte dei proprietari per riavere indietro le proprie vetture.