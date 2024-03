Palermo, in via Tiro a Segno iniziano i lavori per la nuova fognatura attesi da 40 anni

Dopo quasi quarant’anni di continue fuoriuscite di liquami, in via Tiro a Segno, a Palermo, iniziano i lavori per la nuova fognatura. Per l’opera sono stati stanziati circa duecentomila euro e le maestranze dell’Amap dovrebbero consegnare ai residenti un impianto nuovo di zecca in circa 45 giorni.

«Finalmente è arrivato questo giorno - esulta Tiziana Leto, consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia -. Dal 1985 questo complesso di case versa in uno stato di degrado e incuria. Non c’è mai stato un impianto fognario e si scaricava a cielo aperto: bambini, anziani e tutti coloro avessero un quadro patologico abbastanza provati rimanevano qui sotto condizioni di incuria. Questo è un risultato per tutta la città. Ringrazio l’onorevole Carolina Varchi e l’Amap per l’impegno e l’attenzione».

Al fianco del consigliere Leto, anche Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione: «Qui i bambini giocavano in mezzo ai liquami - ricorda - una scena da terzo mondo. Oggi questo grido di aiuto è stato accolto e possiamo festeggiare l’inizio di questo cantiere».