A Palermo ricordato il carabiniere Calcedonio Giordano, ucciso alle Fosse Ardeatine

Durante il viaggio di trasferimento per raggiungere l'istituto di formazione apprese la notizia dell’armistizio. Rientrato subito a Roma, si sottrasse il 7 ottobre 1943 alla deportazione dei 2.500 Carabinieri che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Nella Roma occupata dai fascisti e dai tedeschi Calcedonio Giordano, entrò a far parte del fronte clandestino di resistenza dei Carabinieri, costituito dai militari dell’Arma sfuggiti ai rastrellamenti e alla deportazione, aderendo alla Banda Caruso, dal nome del generale in congedo Filippo Caruso.