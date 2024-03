Ancora auto vandalizzate a Palermo, l'allarme della Uil polizia: «Servono più agenti»

Nuove auto danneggiate a Palermo nella zona della stazione. I proprietari di alcune vetture hanno trovato i finestrini rotti nella zona di via Milano a due passi sempre dalla zona della via Roma. Ventiquattro ore prima era successo in via Fiume e ancora in via Pavia, via Roma e via Torino. Tanto che i residenti nel corso di un incontro che si terrà in questi giorni proporranno di affidare i controlli in

zona alla vigilanza privata.

Ogni auto vandalizzata pesa sulla famiglie per centinaia di euro. «Ormai da alcuni mesi si registrano danneggiamenti alle automobili senza che venga rubato nulla. Un fenomeno che riguarda anche altre provincie siciliane». Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo dopo gli ennesimi episodi di microcriminalità. Secondo la Uil Polizia «da un lato si richiama la disperazione di chi alla ricerca anche di pochi spiccioli per una dose di crack, ma non è sempre così. Non è stato toccato nulla, ad esempio, lo scorso febbraio nel corso dei danneggiamenti alle automobili in via Nicolò Garzilli così come in via Veneto e nei pressi del molo trapezoidale».