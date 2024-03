Palermo, a Romagnolo c'è una strada da incubo: via Funaioli tra punti luce spenti, buche e traffico

«Nelle ore di punta non si ragiona», racconta Antonino Li Muli, titolare dell’omonima officina incastonata nel mezzo del traffico. I residenti della zona sono ormai arresi alle pessime condizioni dell’asfalto e alla quasi totale assenza di luce, ma danno battaglia sul fronte della viabilità. «Qui c’è un terreno - continua il meccanico - dove al momento giocano i ragazzi del quartiere che potrebbe essere sfruttato per ampliare la strada e risolvere almeno questa criticità. Anzi, prenderemmo due piccioni con una fava - sottolinea - perché le lastre che delimitano questo terreno sono pericolanti da parecchio tempo».

Scarsa illuminazione, buche e viabilità. In via Gino Funaioli, nel quartiere di Romagnolo a Palermo, c’è una strada che sembra racchiudere in poche centinaia di metri tutti i problemi della città: crateri e asfalto disconnesso si mescolano perfettamente con i tanti punti luce spenti. Ingrediente per la tempesta perfetta la strettoia, a doppio senso di marcia, nel tratto compreso tra via Ben Haukal e via Federico Orsi Ferrari. Evitare le voragini diventa dunque quasi impossibile a causa della scarsissima visibilità e ad alzare il livello di difficoltà ci pensano i continui ingorghi dalla durata spesso imprevedibile.

Il terreno, ormai campetto da calcio fai da te dove i ragazzi del quartiere trascorrono i loro pomeriggi, è soggetto a molti pericoli e tra tutti spicca proprio la recinzione, in alcuni tratti divelta e utilizzata come ingresso dai più giovani. Ciò che rimane delle lastre, però, è in pessime condizioni e «si rischia che i ragazzi si facciano seriamente del male - attacca Pasquale Tusa, consigliere della seconda circoscrizione - basta una folata di vento perché si stacchino e vadano a finire addosso a qualcuno. In pericolo siamo tutti: pedoni, residenti e i mezzi che transitano o vengono parcheggiati. Da tempo - continua - facciamo appello all’amministrazione perché venga risolta la questione: nel piano triennale delle opere pubbliche esiste una voce riferita all’ampliamento di via Funaioli, speriamo che prima o poi vengano fatti i lavori».

Le proteste degli abitanti della zona vanno avanti da anni, «dall’era Orlando - sottolinea Giuseppe Marraca, residente - qui tutto fa pensare che siamo cittadini di serie B. Non ci sono neanche i marciapiedi dove poter camminare, è assurdo. Per non parlare dell’illuminazione». Sul quest’ultimo punto torna Tusa: «Dei nuovi 637 pali dell’illuminazione che saranno installati in tutta la città - spiega - soltanto 14 sono destinati a questa circoscrizione. Entro l’anno dovrebbe uscire un bando per il rifacimento dell’illuminazione di tutta la circoscrizione, ma noi non possiamo restare in queste condizioni in attesa di questo bando».