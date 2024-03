Palermo, in centinaia per la celebrazione della domenica delle Palme: «Gesti di Gesù ci rivelano il vero volto di Dio»

Saluta i fedeli e sale sul palchetto posizionato all’ingresso della Cattedrale per la tradizionale benedizione della Domenica delle Palme. Centinaia i palermitani e i visitatori accorsi: all’unisono alzano le brattee (i rami delle palme) simbolo della vittoria sul peccato e del martirio per il consueto rito, poi l’ingresso nella chiesa per la celebrazione eucaristica.

E prosegue: «Non possiamo fermarci alla soglia della città o limitarci ad oltrepassarne la porta - sottolinea - occorre inoltraci al cuore della nostra vita, nelle vie e nelle stanze più interne di essa, né possiamo rimanere arenati nelle secche di una religiosità che non ci fa osare una fede capace di prendere il largo per fendere le onde del mare della vita. Non ci si può tirare indietro dopo i quaranta giorni del cammino quaresimale; giorni ardui ma fecondi per recuperare la postura discepolare».