Palermo, addio al ristoratore Marcello Tarantino: «Un uomo speciale che non morirà mai veramente»

Il mondo della ristorazione palermitana piange Marcello Tarantino, titolare della Ristopescheria che si trova in via Ammiraglio Rizzo. Il locale era stato inaugurato pochi mesi fa, ma Tarantino era già molto conosciuto all'Arenella e in tutta Palermo per le attività che aveva già gestito in passato: era un vero e proprio punto di riferimento per chi ama le specialità a base di pesce. In tanti, fino a poche settimane fa lo avevano incontrato, ma negl ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate in seguito a una malattia.

Tutti i suoi clienti lo ricordano per i bellissimi momenti trascorsi gustando il buon cibo. Una notizia che ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e che in queste ore condividono il proprio dolore sui social, ricordando aneddoti ed episodi in cui Tarantino non perdeva mai l'occasione di regalare un sorriso. «Quando abbiamo comprato casa ero contenta perché lo avevo di fronte - si legge -. Avrei fatto chilometri per andarci, ma l’averlo così vicino era un privilegio. Non posso crederci. Oggi perdiamo tutti una persona speciale. Talmente speciale che non morirà mai veramente. Sono sicura che tutti continueremo a dire «il pesce lo compro solo da Marcello». Resterai sempre un mito».