Sorpreso mentre ruba un'auto nella piazza di Isola delle Femmine: tenta la fuga, ma viene arrestato

Aveva appena rubato un'auto ed era salito a bordo, ma il colpo è andato in fumo. Ladri d'auto in azione anche in provincia di Palermo, a Isola delle Femmine per la precisione, dove un trentasettenne è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava la fuga con il mezzo. nella tarda serata di ieri, 20 marzo, ha preso di mira una Lancia Y parcheggiata in piazza Umberto I, ha manomesso la serratura ed è poi riuscito a metterla in moto.

I carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli nella zona hanno notato i movimenti sospetti e l'hanno raggiunto. Alla loro vista il trentasette ha provato a fuggire, ma è stato immediatamente bloccato. Per lui è scattato così l'arresto in flagranza: è accusato di furto aggravato. Un epsiodio che allunga la lista di furti d'auto a Palermo e in provincia. Un fenomeno che già da tempo preoccupa anche il territorio compreso tra Capaci e Isola delle Femmine, dove si sono registrati numerosi colpi.