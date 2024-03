Palermo, si schianta con la sua auto vicino allo svincolo di Tommaso Natale: ferita una donna incinta

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 marzo, sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione della cittadina trapanese. Poco prima dello svincolo di Tommaso Natale-Mondello, una donna in gravidanza, che guidava una Ford Focus blu, si è andata a schiantare contro il guard-rail, rimanendo ferita.

Subito soccorso dal personale del 118, è stata accompagnata al vicino ospedale Cervello, dove sarebbero stato escluse complicanze a lei e al bambino, con accertamenti che comunque sono ancora in corso. Il traffico nella zona è stato rallentato per circa due ore, con file e rallentamenti. Interventi dei vigili del fuoco, della polizia stradale di Palermo e del personale Anas, la società che gestisce l'A29. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, secondo una prima ricostruzione della dinamica.