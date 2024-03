«Mi hanno sparato», giallo a Palermo sul ferimento di un uomo di 34 anni

Si è recato al pronto soccorso del Civico con il braccio sanguinante. Ha detto di stare male, qualcuno gli aveva sparato. Ora è giallo, a Palermo, sul presunto ferimento di un uomo di trentaquattro anni che ha detto di essere stato colpito da un proiettile. Quest'ultimo è entrato e uscito, come è emerso dagli accertamenti eseguiti dai medici dell'ospedale, ma sono in corso le indagini per accertare cosa sia realmente successo.

L'uomo, residente dalle parti di via Cipressi, è stato infatti ascoltato dalla polizia che vuole vederci chiaro: alcune parti del suo racconto sarebbero infatti incongruenti e le indicazioni fornite non sarebbero precise. A chiedere l'intervento degli agenti sono stati gli stessi medici del pronto soccorso che hanno avuto in cura l'uomo e hanno medicato la ferita d'arma da fuoco. Il 34enne è stato dimesso dopo gli esami con una prognosi di quindici giorni.

Le sue condizioni non sono quindi gravi, ma gli investigatori stanno cercando elementi più concreti per ricostruire la vicenda, ancora poco chiara. Indaga la squadra mobile.