Palermo, strade groviera terrore dei ciclisti: «Non è facile uscirne incolumi»

Palermo come il formaggio svizzero? Perché ormai è la città coi buchi. Da via Roma a via Castelforte, dove si «vola» come si fosse al Camel Trophy (ricordate?), a bene osservare il manto stradale, parrebbe di sì. Ma se l’Emmentaler è buonissimo, i solchi della cattiva manutenzione delle vie del capoluogo sono una tragedia. Strade al limite della percorribilità per automobilisti e soprattutto per i ciclisti che certe vie sono obbligati a percorrere per via della nuova ordinanza comunale che proibisce di pedalare, ad esempio, in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele dalle 10 alle 5 del mattino e, in via Ruggero Settimo, dalle 20 alle 10 del mattino nei festivi e prefestivi.

«La pedonalizzazione è una grande conquista per la città - dice Giuseppe Alongi, 54 anni, dirigente nella vita, podista per diletto e ciclista che ogni giorno, per andare al lavoro in bici, percorre circa dieci chilometri nel centro storico -. Poter passeggiare dal porto al Teatro Massimo, dai Quattro Canti a Palazzo dei Normanni è un sogno che, fino a non molti anni fa, sembrava utopia. Rafforzare il concetto e rendere sempre più gradevoli le zone pedonali è un saggio obiettivo che tutti noi dovremmo sostenere, perché camminare è antico e naturale gesto umano». Tutto a posto, quindi? Proprio no soprattutto per chi, come lui, sceglie mezzi di trasporto «gentile», alternativi alle auto «e che rispettano silenziosamente il prossimo. Normalmente - riprende - sono ben tollerati in qualsiasi strada. Certo, è vero che con bici e monopattini, in certi punti in cui la carreggiata è stretta perché occupata da iniziative commerciali, la convivenza diventa molto difficile. Ecco, allora, arrivare i provvedimenti che lasciano le bici fuori dalle aree pedonali. Ma è incredibile che questo avvenga in una città dove il traffico è la norma e ti aspetti tutt’altro che un provvedimento del genere. Però ci può stare perché se di ordine si tratta, va bene».