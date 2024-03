Palermo, incidente in via Patti allo Zen: motociclista in gravi condizioni

Incidente stradale in via Patti, allo Zen di Palermo. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un uomo di 33 anni. Si trovava a bordo di una Bmw Gs quando si è verificato il violento impatto con una Fiat Panda, alla guida della quale c'era un uomo di settant'anni. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, riportando fratture in tutto il corpo, anche ad una mano.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul psoto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo con codice rosso all'ospedale di Villa Sofia. È stato disposto successivamente il trasferimento al Policlinico, dove è stato eseguito un intervento per l'amputazione di un dito della mano, fortemente compromesso in seguito all'impatto.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica. Un altro scontro si è verificato nelle scorse ore in viale Regione Siciliana, sempre a Palermo, all'altezza di via Perpignano. In questo caso sono rimaste coinvolte tre auto e uno dei conducenti, un uomo di quarantacinque anni, è rimasto ferito. Un'ambulanza l'ha trasportato al pronto soccorso ed è stato necessario il ricovero. Anche in questo caso sono in corso le indagini per acceratre le responsabilità.