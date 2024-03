Accusati di aver picchiato un sorvegliato, assolti due carabinieri in servizio a Misilmeri

I giudici della corte d’appello di Palermo presieduti da Mario Conte, (a latere Luisa Anna Cattina e Riccardo Trombetta) hanno assolto due carabinieri Cristian Filardo e Antonino Morinello in servizio della compagnia di Misilmeri accusati di avere picchiato un sorvegliato speciale nel corso di un controllo in casa perché il fatto non sussiste.

I due militari erano stati condannati in primo grado a 3 anni e un mese di reclusione oltre ai risarcimenti dovuti alla parte civile costituita. I due imputati erano chiamati a rispondere di lesione aggravate nei confronti di un uomo che avrebbero colpito con svariati pugni, di avergli perforato il timpano e di averlo minacciato di portarlo in carcere criminale di Barcellona Pozzo di Gotto e di ammazzarlo a bastonate. I due carabinieri avrebbero nascosto nelle proprie relazioni di servizio di riferire quanto realmente accaduto durante il controllo eseguito e accusato con calunnia lo stesso indagato di aver pronunciato minacce di morte nei confronti di uno dei due militari.